Le Iene | il monologo di Massimo Pericolo | “Non smettere di crederci” – Guarda il video

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ospite di Veronica Gentili a Le, il rapper, pseudonimo di Alessandro Vanetti, è stato il protagonista deldi puntata: “Che tu sia un operaio o uno studente, un detenuto, un bambino con problemi familiari o un imprenditore di successo, le mie parole sono anche per te, se le trovi giuste. Per 31 anni sono stato ognuna di queste cose e per 30 ho sempre combattuto con l’idea che il dolore fosse ingiusto. Prendendo ogni difficoltà sul personale. Questo non ha fatto altro che logorarmi, togliendomi l’energia di affrontare ...

Altre News in Rete:

Cristina Marino criticata sui social dopo il monologo a Le Iene

Cristina Marino è finita al centro dell'attenzione mediatica per via delle sue parole a Le. Nel suo, l'influencer ha ripercorso tutte le critiche ricevute in gravidanza e nel periodo post parto: ha cercato di sfatare il mito secondo cui le donne, dopo aver avuto un figlio, ...

Cristina Marino criticata sui social dopo il monologo a Le Iene Radio 105

Il monologo di Cristina Marino a Le Iene sul fitness in gravidanza (e contro il mom shaming) Elle

A Le Iene ospite Tania Cagnotto. Le anticipazioni sui servizi di oggi 5 dicembre

Prosegue l'appuntamento del martedì sera con Le Iene, in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity dalle 21:20 circa. Conduttori della puntata sono Veronica Gentili, novità dell'edizione in ...

Rose Villain, la rapper milanese ad «Amici» e la polemica: «Non può andare a Sanremo». La difesa: «Era registrato»

Per il regolamento del Festival gli artisti non possono apparire in tv e radio dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara. Mahmood ha cancellato la partecipazione a «Che tempo che fa» ...