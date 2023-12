«Le donne oggi pagano per tutto ciò che gli uomini non riescono a realizzare» | ha detto il cantante presentando Autoritratto | in uscita l' 8 dicembre

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un nuovo album per riflettere sul presente. Renato Zero è pronto a pubblicare, il suo nuovo progetto inl’8per Tattica. Elodie incoronata da Renato Zero: il duetto durante il concerto a Firenze X Leggi anche › Elodie infiamma Napoli con i primi concerti del tour. E il merito ...