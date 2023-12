Le città più care al mondo Primo posto Zurigo e Singapore

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L‘Economist Intelligence Unit come ogni sei mesi ha aggiornato la lista dellepiùal, inserendo sul podio. Nell’indagine sono state individuate 173, in cui è stata esaminata la variazione di prezzo di circa 200 prodotti di categorie come generi alimentari, abbigliamento, carburanti e bollette. Questa volta il primato del caro vita è toccato a, mentre lo scorso anno in cima alle classifiche vi era ladi New York. Quest’ultima è scesa al secondoinsieme a Ginevra. Al terzoin quest’ultimo rapporto ladi Hong Kong. Poco più giù nella classifica si collocanoin ordine di ...