Le aule tematiche a scuola e l’utilizzo efficace di ogni spazio | un esempio di regolamentazione

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Cosa sono le? Non sono molte, in Italia, ma qualcheattenta esiste che opta per l'organizzazione dellescolastiche in. Scuole nelle qualiaula è dedicata a un percorso disciplinare specifico e nelle quali l'insegnante che insegna quella disciplina occupa quell'aula. Gli studenti si spostano da un'aula all'altra secondo il loro piano orario previsto. L'articolo .