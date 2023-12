Lazio | Sarri su Felipe Anderson | «Nuovo contratto? Lui è un ragazzo estremamente sensibile | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset del possibile rinnovo didiMaurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset del possibile rinnovo didi. PAROLE – «Penso che costante non può averlo mai visto perché non lo è mai stato. L’anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. Croce e delizia, ora siamo nel periodo della croce.? Lui è unma non penso siain questi aspetti materiali, lo è nelle critiche e nei rapporti. Non lo so, conoscendolo direi di no».