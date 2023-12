Lazio | Immobile | «Quale partita del passato vorrei giocare? La finale di Coppa del Mondo del 2006»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ciro, attaccante della, è stato ospite a alla trasmissione “Boomerissima” su Rai 2. Ecco le sue dichiarazioni Ciro, attaccante della, è stato ospite a alla trasmissione “Boomerissima” su Rai 2. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ho scelto la canzone Parlami D’Amore dei Negramaro, unisce il mio amore per Jessica e il mio amore per il calcio. Sono particolarmente legato a questa canzone perché coi Negramaro abbiamo festeggiato insieme la vittoria dell’Europeo.deldeldel».

Altre News in Rete:

Imu, scadenza prossima per la 2ª rata del 2023

1/2012 (ad esempio in tema dia utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto ... Lombardia e Veneto interessate dal sisma del 2012; nelle località delle regioni Abruzzo,, ...

Lazio, Immobile: "Pallone d'Oro Magari, ma io ho la Scarpa..." La Lazio Siamo Noi

Lazio, nuovo business per Immobile: si butta sugli articoli sportivi Il Tempo

Lazio avanti, basta Guendouzi

La Lazio batte il Genoa per 1-0, qualificandosi per i quarti di finale della Coppa Italia per il tredicesimo anno consecutivo, mentre i liguri non raggiungevano questo turno dal lontano 1991-92. Il go ...

Ciro Immobile a Boomerissima: il retroscena e la confessione inedita

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono stati ospiti dell'ultima puntata di Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi, andata in onda martedì 5 dicembre in prime time su Rai 2. Il calciatore ...