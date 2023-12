Lazio-Genoa | Luca Pellegrini si emoziona | l’intervista quasi in lacrime

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La partita di Coppa Italia trasi è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Guendouzi. I biancocelesti volano agli ottavi di finale e nel prossimo turno dovranno vedersela contro la vincente tra Roma e Cremonese. Uno dei protagonista è stato, visibilmenteto durantepost-partita: “sono contento perché era importantissimo passare il turno e dare continuità ai risultati. Non era facile, in campionato ilci aveva rotto le scatole, adesso ci siamo presi una piccola rivincita, va bene così. Tutti devono farsi trovare pronti e stare sul pezzo, scendere in campo oggi era difficile perché quattordici partite seduto si fanno sentire ed è normale che uno come me ci tenga a essere a disposizione della ...