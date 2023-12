Lautaro bandiera dell'Inter | pronto il rinnovo | tempi e cifre

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Anno nuovo, contratto nuovo. Nel 2024 l'conta di definire la trattativa per blindareMartinez. Arrivato nell'estate del...

Trattativa ai dettagli, entro l'Epifania l'annuncio. Accordo almeno fino al 2028, diventerebbe il più pagato della rosa

Nessuna sorpresa sotto l’albero di Natale, ma per Capodanno è in arrivo il grande botto. Tra Lautaro Martinez e la firma sul rinnovo di contratto con l’Inter è veramente ormai questione di dettagli.

