L’Atalanta presenta la maglia natalizia | sarà indossata contro la Salernitana

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Bergamo.il Christmas Match 2023, con unaspeciale, come d’abitudine, per l’occasione. Una textureper celebrare le festività, nella penultima gara casalinga dell’anno. La divisain occasione di Atalanta-, che si disputerà alle 20.45 di lunedì 18 dicembre. La divisadisponibile per l’acquisto, in edizione limitata, negli store fisici e online da venerdì 15 dicembre.