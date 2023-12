Las Vegas | sparatoria nell’università del Nevada | “Molte vittime”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)all’Università del, a Las: ci sarebbero numerose. Mercoledì gli agenti di polizia sono intervenuti per bloccare un «aggressore» in un edificio dell’Università del, a Las, come ha annunciato l’università in un post sulla piattaforma di social media X. «Questa non è un’esercitazione», ha scritto l’università, invitando tutti a «correre, nascondersi, combattere». L'articolo proviene da The Social Post.