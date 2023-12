L’America in automobile

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Come nei suoi romanzi, anche nei suoi reportage Georges Simenon vuole dare un’immagine “intima” degli ambienti, del paese che sta attraversando, della città in cui sta vivendo. Lo dice esplicitamente. Critica quei libri che parlano di paesi lontani e che non vanno a scavare nell’ordinario. “Forse è un po’ ingenuo da parte mia, ma per immaginare la vita di quella gente spesso sento il bisogno di conoscere tutti i particolari della quotidianità”. A bordo di una Chevrolet parte dal Maine e arriva al Golfo del Messico in quello che lui chiama “un banalissimo viaggio”, ma che è l’affresco fatto da un uomo curioso, capace di cogliere sfumature nelle cose apparentemente più insipide attraversodegli anni ’40. Guerra finita,è allora a livello tecnologico molto più avanti dell’Europa ancora piena di montagne di detriti. Ci sono i ...