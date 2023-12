Lamborghini introduce la settimana corta

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – . Nei prossimi giorni l’ipotesi sarà presentata alle lavoratrici ed ai lavoratori dell’azienda e sarà sottoposto al referendum confermativo. Caratteristiche di questo storico accordo, indicano Fiom e Fim, sono una importante riduzione dell’orario di lavoro, aumento del salario annuale, 500 nuove assunzioni, un aumento sostanziale del premio di continuità di risultato annuale che sarà pari 4,000 euro. In aggiunta è previsto un aumento di varie indennità legate alla produzione e per la valorizzazione delle competenze dei dipendenti. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.