L’agevolazione fiscale del governo Meloni che piace a Beppe Grillo | tasse ridotte all’8% per la sua società

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nonostante i coloriti attacchi ideologici, quando si tratta di soldisembrerebbe tapparsi il naso: questo è quanto sostiene il Giornale in un pezzo in cui fa i conti in tasca al comico genovese, sottolineando in particolare le entrate riconducibili alle misure del. Innanzitutto, premette chepuò beneficiare di 300mila euro l’anno come consigliere del M5s all’opposizione. E poi c’è la Gestimar srl,di gestione di immobili (compravendita e affitti) di cui la moglie Parvin Tadjk era amministratrice unica. Fino a qualche settimana fa: lo scorso 15 novembre, infatti, al cospetto del notaio di fiducia a Genova, i soci deliberano la trasformazione della Gestimar da Srl insemplice, di cuiè diventato ...