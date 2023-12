Ladra professionista confessa | “Dalle persiane aperte capiamo moltissime informazioni Mi fingevo dog sitter e rubavo negli appartamenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Almeno una volta nella vita ci siamo chiesti come ragiona un ladro. A rispondere a molte delle domande e curiosità sul tema è intervenuta l’ex scassinatrice Jennifer Gomez, che ‘vanta’ all’attivo 70 case svaligiate, per un bottino complessivo che supera abbondantemente il milione di euro. Come riportato dal New York Post, l’attuale tiktoker ha svelato i trucchi del mestiere: come agiscono i ladri d’appartamento? A natale, ad esempio, le famiglie pur di mostrare addobbi ed alberelli appena montati, lascianole, commettendo un errore che, in alcuni casi, può rivelarsi fatale: “Molte persone lasciano leperché vogliono che le loro decorazioni siano viste, e vogliono dare un aspetto bello e accogliente alla propria casa da fuori”, ha raccontato Jennifer. Ma “ricordarsi di fare sempre una ...