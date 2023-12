L’addio a Giulia Cecchettin | il papà | “Sia svolta contro la piaga dei femminicidi”

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dolore che diventa germoglio. Il funerale disomiglia a una lezione, nella compostezza e nelle parole che la famiglia pronuncia fin dal primo istante – e come ogni lezione, si spera, che possa non essere dimenticata. Dentro e fuori la basilica di Santa Giustina a Padova non trova spazio la rabbia