L’addio a Giulia Cecchettin | il papà | “Sia svolta contro la piaga dei femminicidi”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dolore che diventa germoglio. Il funerale disomiglia a una lezione, nella compostezza e nelle parole che la famiglia pronuncia fin dal primo istante – e come ogni lezione, si spera, che possa non essere dimenticata. Dentro e fuori la basilica di Santa Giustina a Padova non trova spazio la rabbia di chi chiede vendetta per una studentessa di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato, ma c'è la voglia di fare 'rumore'. C'è una comunità, almeno 10mila persone dentro e fuori la chiesa, che per una settimana ha sperato in un finale diverso e che ora – dopo che Filippo Turetta ha confessato ogni dettaglio del delitto – è qui "con gli occhi pieni di lacrime e con gli orecchi bisognosi di essere dischiusi a un ascolto nuovo", spiega nella sua omelia il vescovo Claudio Cipolla. ...