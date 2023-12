La torta dei 3 Re magi | è perfetta per le feste natalizie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ladei re è un dolce tradizionale francese che chiude le festività natalizie: viene preparato per il giorno dell’Epifania, in onore dei 3 Ree nasconde una sorpresa! All’interno del ripieno alla crema di mandorle viene nascosta una fava o un pupazzino. Chi lo trova viene eletto Re per un giorno e può esprimere almeno un desiderio. Simpatico, vero?! Quando abbiamo scoperto questa usanza, in famiglia ci siamo entusiasmati! Sapete come funziona, vero? A ognuno di noi sembra sempre di essere un po’ inascoltato dagli altri membri: i piccoli, perché sono bambini e chiedono attenzioni, gli adulti vorrebbero maggior obbedienza e insomma, ognuno rivendica un po’ di potere in più. La sola idea di poter regnare anche solo per poche ore ha fatto gola a tutti! E lanon è stata da meno! Golosa e avvolgente, ha una base di pasta ...