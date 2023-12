La tela diplomatica di Pechino passa anche dai panda

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Da decenni la Cina usa questi animali per creare o rafforzare rapporti. La mappa degli animali prestati agli altri paesi rivela i suoi interessi politici e commerciali. Leggi

In questi giorni i due panda giganti che da dodici anni erano in prestito allo zoo di Edimburgo tornano in Cina perché il contratto di dieci anni stipulato con l'agenzia di Pechino che gestisce i ...

