La situazione economica in Russia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sulla testata Il Fatto Quotidiano è stato di recente pubblicato un articolo a firma Mauro del Corno, dal titolo: “Nel 2024 crescita russa tripla rispetto alla zona euro. Le sanzioni sono del tutto inefficaci” Nell’articolo vengono riprese le parole di Vincent Mortier, responsabile degli investimenti di Amundi, asset manager europeo. Stavolta, insomma, la filastrocca de “le sanzioni hanno fatto più male all’Europa che alla” non arriva (esclusivamente) dai soliti noti, ma da qualcuno dotato di una certa competenza. Questo breve articolo non si propone di mettere la parola fine a una discussione che andrà sicuramente avanti per gli anni a venire, ma di evidenziare piuttosto quali siano le principali criticità nella comprensione di quanto stia effettivamente accadendo ine, dall’altra parte, di cercare di fare un po’ di chiarezza. In un ...