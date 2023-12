La regina Elisabetta continua a essere la royal più cercata sul web

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È scomparsa nel settembre 2022, ma nell'ultimo anno The Queen ha raccolto oltre otto milioni di ricerche al mese su Google e oltre 26 miliardi di click su TikTok. Più degli altri reali, «ribelli» inclusi…

