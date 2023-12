La Promessa | un venerdì speciale con due episodi imperdibili

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’amatissima Soap Opera, ‘La‘, protagonista dal 4 al 8 Dicembre 2023 di un’attesa variazione di palinsesto sui canali Mediaset. Questo cambiamento, già evidenziato durante la giornata di Ognissanti, si rifletterà in una doppia puntata il 8 Dicembre, contribuendo all’intrattenimento dei telespettatori nel corso della festività dell’Immacolata Concezione. Di cosa tratteranno queste puntate extra? Il mistero avvolge ancora queste domande. La: doppia puntata in programma per l’8 dicembre 2023 Gli appassionati della soap opera “La” dovranno segnare sul calendario una data importante:8 dicembre 2023. Su Mediaset, per quel giorno è prevista una doppia puntata della serie spagnola. Questa notizia emerge chiaramente dai palinsesti Mediaset, che indicano una variazione nella programmazione ...