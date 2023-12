La Prima di Milano Scala Reale e Scala del Popolo La clamorosa frattura intorno al Palco d' onore

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ladelladi giovedì 7 dicembre con il Don Carlo è come ogni anno anche un'occasione mondana che richiama nel teatro i principali nomi del mondo della politica, dell'imprenditoria, dello cultura e dello spettacolo. Chi ci sarà quest'anno? Il parterre degli ospiti comprende la cantante Patti Smith, la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il direttore dell'Opéra di Paris Alexandre Neef. Con La Russa anche il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, delle Riforme Maria Elisabetta Casellati, e i sottosegretari alla Cultura Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi. Ma non ci sarà, come anticipato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Giuseppe Sala, che è presidente del teatro, e il presidente della Regione ...

Altre News in Rete:

Milano Cortina 2026: nuovo rinvio per la pista da bob, l'Italia prende l'oro delle brutte figure

Magari qualche giorno, ma poco conta. Il balletto intorno alla pista che deve ospitare le gare di bob e skeleton nelle Olimpiadi invernali del 2026 assegnate ae Cortina non è ancora ...

Cannizzaro in sciopero "Una vergogna studiare in questa struttura che cade a pezzi" - IL VIDEO Prima Milano Ovest

Prima Milano, poi Parigi per Marco Barnabino La Sesia | Cronaca

A Dubai arrestato l’immobiliarista Danilo Coppola

A Dubai è stato arrestato l’immobiliarista Danilo Coppola: il provvedimento è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per il crac del […] ...

Napoli nel calcio ormai vale Milano e Torino: un quarto posto è considerato fallimento

Nessuno è soddisfatto, io per primo, eppure non dimentico la storia del Napoli. E forse bisognerebbe contestualizzare meglio l'anno scorso ...