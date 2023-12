La nuova vita calcistica di Manolo Gabbiadini negli Emirati Arabi

Altre News in Rete:

Mario Mantovani riparte dai temi della disabilità con un saggio di grande respiro cristiano

...l'istituzione di unafigura: l'amministratore di sostegno. E proprio grazie al suo impegno, il Parlamento italiano emanò in pochi mesi la legge 6/2004, oggi divenuta fondamentale nelladel ...

Una nuova vita per il quartiere fieristico di savigliano IdeaWebTv

La nuova vita di Manolo Gabbiadini a 32 anni: negli Emirati Arabi fa la differenza a suon di gol Fanpage.it

A San Donà boom di aperture di negozi: la città ritrova la sua vivacità

Barbiere, locali per pranzi e cene, design e oggetti per la casa ma anche l’intimo. Il Natale spinge ad aprire tante nuove attività e c’è chi arriva anche da ...

Partito Klotz, grazia ex terroristi entri nell'accordo Svp-Fdi

BOLZANO, 06 DIC - La Süd-Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, chiede che la grazia per gli ex terroristi sudtirolesi entri nell'accordo di coalizione di Svp e centrodestra per la nuova g ...