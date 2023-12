La morte di Giulia Cecchettin | quando il dolore insegna la vita

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ieri c’è stato l’addio a, che ormai è diventata per tutti solo, la figlia, la sorella e la nipote di tutta Italia, che ha riunito migliaia di persone in piazza davanti alla chiesa di santa Giustina, alcuni dentro, altri fuori, altri ancora davanti allo schermo delle tv, con un unico sentimento comune: ilper unaingiusta, prematura e senza senso, come se lapotesse mai averne uno. Eppure mai come in questo caso l’omicidio di questa giovane ragazza ha scosso dal profondo le coscienze di tutti, forse perché ognuno di noi aveva sperato in un finale diverso in questa storia, così simile alla storia delle altre centinaia di migliaia di donne uccise per mano di coloro che dicevano di amarle, o forse per la giovane età del suo assassino, con un ...