La lettera di Federica Pellegrini alla figlia | “Amati | abbi sempre tanto rispetto di te stessa Nascerai in un mondo difficile”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La gravidanza dista per arrivare al termine, la Divina e il marito Matteo Giunta potranno finalmente abbracciare ladesiderata. Nell’attesa, intervistata da Vanity Fair, la campionessa ha dedicatofutura bambinaa cuore aperto: “in un, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere”. L’ex nuotatrice si è soffermata sul femminicidio di Giulia Cecchettin, ‘sussurrando’: “di te, e agisci di conseguenza”.ha sottolineato ...

Altre News in Rete:

Lettera di Federica Pellegrini alla figlia in arrivo: "Nascerai in mondo difficile"

È il pensiero rivolto alla figlia in arrivo daPellegrini, che torna su alcuni dei ... e agisci di conseguenza', afferma ancora l'ex campionessa in unascritta per Vanity Fair , che l'...

Federica Pellegrini, lettera alla figlia: “Nascerai in un mondo difficile, ma ti darò gli strumenti giusti pe… la Repubblica

Federica Pellegrini scrive una lettera alla figlia: "Nascerai in mondo difficile" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sangiuliano nel rifugio sovranista a ritrovar la pace con Radio1

Imbarazzo e silenzi sulla questione della diffida a Un giorno da pecora, ma ci pensa Marcello Foa a concedere una lunga intervista riparatrice nella sua ...

La lettera di Federica Pellegrini alla figlia in arrivo: “Nascerai in un mondo difficile”

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...