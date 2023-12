La leadership climatica dell’Ue è in forze o in forse?

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 58 di We – World Energy, il magazine di Eni Per decenni l’Unione europea si è sforzata di essere considerata sulla scena mondiale leader nella lotta al cambiamento climatico. Uno dei motori alla base di tali ambizioni dipotrebbe essere la conclusione sempre più evidente che l’Ue è riuscita (in gran parte con successo) a gestire una crisi di sicurezza dell’approvvigionamento energetico senza compromettere il proprio programma di decarbonizzazione. Per trasformare questo risultato interno in unainternazionale sul tema del clima, tuttavia, l’Ue deve prendere la strada della proattività in modo da guadagnare posizioni rispetto ad altri attori che cercano di guidare l’agendaglobale. Inoltre, la sfida di mantenere a livello interno le promesse ...