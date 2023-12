La Juventus fa gli auguri ad Andrea Agnelli | “19 trofei insieme” E i tifosi si scatenano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Laha voluto celebrarenel giorno del suo 48esimo compleanno: “19conquistati. Buon compleanno!”, il breve messaggio apparso sui profili social bianconeri. Tanto è bastato per scatenare le nostalgie deidella Vecchia Signora: in molti hanno risposto con un “torna” o con la citazione “il mio presidente“. 19conquistati. Buon compleanno! pic.twitter.com/rdeI8Ndhw1 —FC (@fc) December 6, 2023ha lasciato la guida dellapoco più di dodici mesi fa, il 28 novembre 2022, rassegnando le dimissioni dopo 12 annia tutto il ...

