La Gran Merenda di Natale all' Excelsior Hotel Gallia è l' appuntamento più cool di Milano

Altre News in Rete:

Arriva il pandoro friulano è personalizzato e si può comprare in criptovalute

... è ispirata ai sapori buoni di una volta: dal Panettone da Tradizione alMandorlato , che ... per chi ricerca un dolce da servire in ogni momento della giornata, dalla colazione alla, l'...

Excelsior Hotel Gallia e la Gran Merenda di Natale Agenfood

Il Natale che non ti aspetti: tutte le experience Donna Moderna

La biblioteca comunale di Trento si anima con i numerosi eventi di dicembre

Calendario fitto per gli incontri tra i libri, con letture ad alta voce per bambini, workshop per ragazze, giochi da tavolo e tanto altro ...

I migliori allestimenti natalizi 2023 degli hotel: Excelsior Hotel Gallia

Come da tradizione, il Gallia Lounge & Bar dell'Excelsior Hotel Gallia apre le porte alla sua incantevole Gran Merenda di Natale, un evento che si protrarrà fino al 6 gennaio 2023. Quest'anno, gli ...