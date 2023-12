(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Scrive così l'edizione odierna delladello Sport che punta il dito sullad'attacco del Napoli che venerdì si troverà a dover affrontare la Juventus 'L'anno scorsoha ispirato in ...

Altre News in Rete:

La Gazzetta su Osimhen e Kvara, 'che fine ha fatto la coppia che ha scalato la classifica del Pallone d'Oro'

... esultanza gol VictorLaattacca l'intesa trae Kvara 'L'intesa trae Kvaratskhelia è stata immediata, come se i due si conoscessero da sempre, eppure quell'armonia ...

Gazzetta attacca Kvara e Osimhen: "Che fine ha fatto il duo che scalato la classifica del Pallone d'Oro" Tutto Napoli

Gazzetta critica Osimhen e Kvaratskhelia: che fine ha fatto il duo che scalato la classifica del Pallone d'Oro CalcioNapoli24

Il fratello di Higuain: “Massimo rispetto per Osimhen, ma mio fratello è un’altra cosa”

"Esprimo massimo rispetto per Vlahovic e Osimhen, entrambi ottimi attaccanti, ma mio fratello è stato di un'altra categoria" ...

Lazio, Higuain: "Sarri un traditore In tanti hanno..."

L'Atletico Madrid scenderà in campo questa sera contro il Barcellona. Contro la squadra di Xavi, Simeone non... In merito alla vittoria da parte della Lazio contro il Cagliari, la nostra redazione ha ...