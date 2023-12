La Fiorentina cerca continuità contro il Parma | Italiano testa il turn over in Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una rivincital’Inter o il derby dell’Appenninoil Bologna. Se lariuscirà a superare ililal Franchi, non avrà un quarto di finale banale in. Prima però c’è da evitare l’ostacolo rappresentato dagli uomini di Pecchia che dopo una partenza a razzo in B hanno rallentato la corsa, subendo l’aggancio in vetta del Venezia. Nelle ultime tre gare ilha raccolto quattro punti, riuscendo a vincere l’ultimo impegno sullo Spezia solamente grazie ad un autogol al 94?. Un campanello d’allarme per la capolista del campionato cadetto che arriva a Firenze con l’obiettivo di regalarsi un’impresa per il morale. Tra i convocati si rivede Lautaro Valenti, a poco più di otto mesi dalla ...