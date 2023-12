La Capitale europea del volontariato si trasferisce da Trondheim a Trento

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ieri sera nella città norvegese la cerimonia per il passaggio di consegne. Il sindaco Ianeselli: “Ci portiamo a casa una nuova parola: dugnad, che in poche lettere riassume un grande concetto: lo spirito di voler lavorare insieme per una comunità migliore”. A Mechelem, in Belgio, il titolo per l’anno 2025 Il testimone delladelè passato daieri sera, in un edificio postindustriale della città norvegese, alla presenza di almeno 500 persone. A ritirarlo a nome di tutta la comunità trentina è stato il sindaco Franco Ianeselli durante una cerimonia intervallata da spettacoli ed esibizioni musicali. Non è mancato un omaggio all’Italia, con l’interpretazione di canzoni simbolo come Caruso, Volare e ‘O sole mio. Il cuore della cerimonia, a cui era presente ...