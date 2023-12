La Borsa supera quota 30 mila punti | alla faccia della crisi economica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Piazza Affari vola. L’indice Ftse Mib ha raggiunto la soglia dei 30e non accadeva da 15 anni, dal giugno del 2008. Anche lo spread è in calo: il rendimento dei Btp a 10 anni è sceso per la prima volta dal luglio scorso sotto il 4%. Il 2023 è stato un anno da record per laitaliana, che hato i mercati del resto di Europa e del Mondo. Tra le grandi borse hanno fatto meglio solo Tokyo (+30%) e l’indice tecnologico americano Nasdaq (+46%). L’Italia, come tutta Europa, non sta certo vivendo uno dei migliori momenti economicisua storia, ma i segnali di fiducia ci sono. Piazza Affari ci sta dicendo che le aziende stanno bene. Il Pil è previsto in crescita dello 0,7% del Pil nel 2023 e nel 2024, un rallentamento certo rispetto allo scorso anno, ma resta comunque un segno ...