La Air Jordan 2 Low Christmas è la scarpa natalizia da indossare tutto l' anno

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le edizioni natalizie non devono per forza essere indossate per la stagione delle feste e le Air2 Lowne sono la prova più recente. Anche se il nome indica che sono state pensate per la stagione delle feste e la loro uscita è programmata in modo che arrivino in tempo per le cene aziendali e familiari, la realtà è che non vorrete toglierle peril 2024. Jumpman ha trovato il mix di colori perfetto per la stagione, senza però dimenticare che una silhouette come la AJ2, alta o bassa che sia, può essere utilizzata in ogni occasione e in ogni momento dell'. La Air2 Lowè una sneaker realizzata con la migliore pelle, accompagnata anche da sovrapposizioni sulla caviglia e ai lati che adottano la texture della pelle di serpente per un look ancora ...