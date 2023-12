Altre News in Rete:

Dalla prenotazione al check - out, in hotel più del 50% degli italiani preferisce pagare con le carte

... e i sistemi di pagamento a rate come, scelti da poco più del 5% degli intervistati. Pagare ... Gen Z e Millennial non vogliono pagare in anticipo e per questo motivo quasi uno su tre...

Klarna preferisce l'AI ai dipendenti in carne e ossa WIRED Italia

Quasi il 50% degli italiani preferisce utilizzare lo smartphone per lo shopping online ilmattino.it

PS5 Slim a rate: comprala oggi, nel Black Friday

PS5 Slim arriva oggi in Italia, proprio nel Black Friday: l’attesa è finalmente giunta al termine, è già in vendita su Unieuro con la possibilità di pagarla anche a rate scegliendo l’opzione preferita ...