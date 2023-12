Kim Jong Un sorprende tutti | il dittatore in lacrime VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Non solo test missilistici e rafforzamento militare. Nell’agenda della Corea del Nord c’è ampio spazio per un altro dossier delicatissimo, lo stesso che affligge tante altre nazioni del mondo: il calo demografico della popolazione. Proprio per porre fine alla citata tendenza, KimUn è intervenuto all’apertura della quinta edizione della cosiddetta Conferenza nazionale delle madri elogiando l'”abnegazione che tutte le nostre madri hanno dimostrato per il bene del Paese”, il loro “spirito” e la loro “forza” nel dare “linfa non solo alle loro stesse famiglie, ma anche al futuro della madrepatria”. Una lunga perifrasi, in sostanza, attraverso la quale il presidente nordcoreano ha lasciato intendere che è dovere delle donne stoppare la diminuzione delle nascite nel Paese al fine di rafforzare il potere nazionale, il tutto mentre il ...