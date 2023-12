Kairos | comunità alloggio per minori gestita da Invictus

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023): nuovaperdasocietà cooperativa sociale onlus: Inaugurata oggi una nuovaperallestita nei pressi di Licola, iniziativadacooperativa sociale onlus. L’abitazione presenta un ampio spazio d’entrata ed è due piani con scala, in oltre al piano terra i bambini con disabilità potranno usufruire di tutte le comodità possibili come l’utilizzo di un loro bagno personale dotato di maniglia. Al secondo piano vi si trovano le camere costruite appositamente per i bambini provenienti da famiglie disagiate, istruendoli allo studio e alla condivisione. Presenti all’inaugurazione il ...