Juventus-Napoli | probabili formazioni

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)le: la 15ª giornata di Serie A si apre col botto. All’Allianz Stadium laospita infatti ilin un match dal sapore di altissima classifica. Bianconeri che, reduci dal successo di Monza, sperano in una vittoria per portarsi in vetta e mettere pressione all’Inter. Due sconfitte consecutive tra campionato e Champions invece per gli azzurri, a caccia dei 3 punti per rilanciarsi in zona-Champions. Ecco cosa riporta 90Min.com:(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri I ballottaggi Danilo-Rugani: 60%-40% Nicolussi Caviglia-Locatelli: 55%-45% Infortunati e squalificati nella ...