Juventus-Napoli | idea per la formazione | mossa a sorpresa di Mazzarri

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Già tempo dinella testa dei tifosi del, ma soprattutto di Walter, tecnico degli azzurri da 3 gare. La partenza con l’Atalanta aveva illuso. Le gare con Real Madrid ed Inter hanno invece riportato sul pianeta terra. Ilè in ripresa, le prestazioni, al di là del mero risultato lo confermano, la via della guarigione, non è però stata completata. Una difesa ancora troppo “leggera” e una condizione fisica da ritrovare: sono questi i due talloni d’Achille dei campioni d’Italia in carica, che come sottolinato dallo stesso tecnico toscano sin dal post – Atalanta, non riescono ancora a tenere il livello alto per tutti i 90 minuti di gara. Un ottimo primo tempo al Gewiss Stadium, 70 – 80 minuti al Bernabeu, circa un’ora contro l’Inter, successivamente, la squadra perde ...