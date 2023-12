Juventus | Locatelli OK | Danilo pronto dal 1?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le ultime dal quartier generale bianconero in vista della sfida di venerdì contro il Napoli Laaffronterà il Napoli tra le mura amiche nel prossimo turno di Serie A. Un big match molto importante per entrambe le squadre con i bianconeri che non vogliono perdere terreno dall'Inter nella corsa allo Scudetto. Proprio nella sfida