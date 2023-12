Juventus | il sacrificato sul calciomercato per definire l’arrivo di Sudakov

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un movimento in entrata e uno in uscita: è quella l’idea dellasul fronteentro i prossimi giorni. Il club bianconero è al centro delle discussioni per un possibile affare che coinvolge l’esterno Iling-Junior e il talentuoso centrocampista Georgiydello Shakhtar Donetsk. L’inglese è attualmente sotto contratto con la, ma sembra essere al centro dell’attenzione dei club di Premier League. Il suo talento innegabile, la velocità e la capacità di saltare l’uomo lo hanno reso un giocatore molto ambito. Alcuni club inglesi sembrano essere pronti a fare un’offerta allettante per portarlo in Premier League. La valutazione dellaè di 20 milioni di euro. Foto di Vlastimil Vacek / Ansa, tutto su ...