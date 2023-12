Juventus ancora su Fabian Ruiz | i dettagli sull’affare

Altre News in Rete:

Arbitri: Juventus - Napoli a Orsato ed è polemica, Massa scende in B dopo Napoli - Inter, fermati Fabbri e Doveri

... visto che il fischietto di Schio nonostante siano passati più di 5 anniviene etichettato in casa azzurra come l'arbitro che aiutò lanon espellendo Pjanic per il fallaccio su ...

Juventus Next, ancora tu; Lucchese a metà del guado NoiTV - La vostra televisione

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A - Juventus, ancora panchina per Locatelli. Napoli, dubbio Di Lorenzo.... Voce Giallo Rossa

Domenica Monza Genoa, le probabili formazioni

MONZA - La beffa della sconfitta con la Juventus scotta ancora. Non solo per il risultato finale, ma per il modo in cui è maturato, con una ...

LIVE TJ - JUVENTUS-LAZIO 0-1, D'Agostini porta avanti i capitolini

61'- Juve adesso chiamata ad una rimonta non semplice. 59'- Gol della Lazio!! D'Agostini!! Colpo di testa di Bordon su punizione dalla trequarti che trova il palo, ...