Juve | l’agente di Cambiaso rivela | «Lo voleva il Napoli | ma poi…»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le parole di Giovanni Bia, agente di, sull’interessamento delper l’esterno dellantus. I dettagli Giovanni Bia, agente di Andrea, ha parlato a Radio CRC dell’esterno dellantus.– «Il suo sogno è quello di rimanere allaper tanto tempo. Io mi auguro che possa percorrere questo tipo di carriera rimanendo per tanti anni allantus. Ilci aveva provato a prenderlo, ma aveva già chiuso per Olivera. Giuntoli lo aveva già notato all’Alessandria. Giuntoli allaè stato molto bravo perché è entrato con grande educazione e rispetto. I dati parlano a favore di Giuntoli, aha fatto un percorso straordinario. Alla ...

