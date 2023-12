Juve | Cannavaro | «Non giocare le Coppe aiuta | bravi a credere nei giovani»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le parole di Fabio, ex difensore dellae del Napoli, in vista dello scontro tra i partenopei e i bianconeri Fabioha parlato a La Stampa in vista della sfida dell’Allianz Stadium di venerdì sera tra lae il Napoli. Di seguito le sue parole sui bianconeri. PRIMA DA EX PER GIUNTOLI – «Sentirà un po’ di sfottò (ride, ndr). Scherzi a parte: la rivalità c’è sempre stata ed è giusto così, ma l’importante è che tutto resti confinato nella civiltà e nel confronto sul campo».PER LO SCUDETTO – «Sono statineie penso che potrà giocarsela fino in fondo: l’Inter è la squadra più attrezzata e l’hadimostrato anche domenica a Napoli, ma laè quella che sta facendo meglio ...