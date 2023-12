Junior Camp Winter Edition con il Villaggio di Babbo Natale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti2023torna anche per questo, promosso dal Comune di Grottaminarda, per rendere più divertenti le feste a tutti i bambini. All’interno del format un’iniziativa già sperimentata con successo, “Ildi” ed una novità “Le Favole della Domenica” per alternare momenti più scatenati ad altri più riflessivi. Tre gli appuntamenti per “Ildi”: le tre domeniche di dicembre 10 – 17 e 24 ma mattutini e all’aperto e quindi ore 10:30 in Piazza XVI Marzo. Anche quest’anno si alternerà l’animazione tra Lucignolo (il 10 dicembre), La Carica dei 101 (17 dicembre) e Festopoli (il 24 dicembre). Per quanto riguarda “Le ...

