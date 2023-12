Julia Roberts sulla scomparsa del suo ex Matthew Perry | ma c’è chi la critica

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dopo le decine di messaggi di affetto, i numerosi ricordi condivisi da amici e colleghi per ladi, ora al dolore per ladell’attore si unisce anche. L’attore, celebre per il ruolo di Chandler Bing nella serie Tv Friends, è morto alla fine di ottobre scorso e la sua perdita ha lasciato tutti sotto choc. Ora anche la star di Pretty Woman, a più di un mese dalla triste notizia, ha rotto il silenzio e ha commentato la dipartita del 54enne con cui ha avuto anche una relazione, nata proprio sul set della sit-com cult degli Anni ’90. “Quando qualcuno così giovane scompare improvvisamente è straziante. Dovrebbe aiutare tutti noi ad apprezzare ciò che abbiamo e ad andare avanti in modo positivo nel miglior modo possibile”, ha dichiarato ...