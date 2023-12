Jamie Foxx | in scena dopo la lunga malattia | come sta oggi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)è tornato, finalmente. Erano nove mesi che di lui non si avevano che scarne e poco chiare notizie.un grave malore avvenuto nel mese di aprile sul set cinematografico del suo ultimo film, l’attore si era bruscamente allontanato da riflettori e social media. Alcuni parlavano di ictus, ma non è mai arrivata alcuna conferma. Non è entrato nei dettagli neppure ritirando il Vanguard Award, ospite a sorpresa della Celebration of Cinema & Television della Critics Choice Association. Nessun dettaglio sui lunghi mesi di cure e terapia, ma l’attore 55enne ha raccontato con sincerità, in un lungo toccante discorso, quel che ha dovuto passare e la paura provata.: “Sei mai fa non riuscivo a camminare” Ad accogliere il ritorno sul palco di, ...

