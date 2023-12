(Di mercoledì 6 dicembre 2023) San, 6 dic. (Adnkronos) - "I nostri due Paesi sonodaldi una. Durante il Risorgimentono, Sanaccolse e protesse Garibaldi, nonostante i rischi di ritorsioni delle truppe austriache. L'Ospedale di guerra sul fronte veneto, durante il Primo conflitto mondiale, sorse con spirito di generosità dalla Repubblica del Titano, a fianco dei combattentini, così come, durante la Seconda guerra mondiale, Sanaccolse decine di migliaia di sfollati durante il passaggio del fronte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in Visita di Stato nella Repubblica di San, al termine dell'incontro ...

Altre News in Rete:

Elena Bonelli, su Rai3 docufilm sull'ambasciatrice della canzone romana nel mondo

... il docufilm racconta la nascita della canzone romana, avvenuta nella notte diGiovanni del 23 ... La carriera di Elena Bonelli raccontata dopodomani su Rai3: da Roma all'intera e a tutto il ...

Mattarella in visita a San Marino: "Legati all'Italia da un filo indissolubile" RaiNews

Ultimo'ora: Italia-San Marino: Mattarella, 'legati da filo indissolubile storia millenaria' La Svolta

Ue: Mattarella, 'associazione San Marino occasione storica, Italia sostiene negoziato'

San Marino, 6 dic. (Adnkronos) - "Proprio in questi giorni San Marino è impegnata nelle fasi decisive del negoziato con l'Unione europea per un accordo di associazione che le assicuri l'accesso ai ben ...

Europa addio: tutti a scuola a Singapore

Singapore in vetta al mondo. La città-stato con la più alta percentuale di milionari del pianeta non solo è al primo posto in tutte e tre le classifiche dell’Ocse-Pisa ma stacca di parecchie leghe ...