Italia fuori dalla Via della Seta | le conseguenze economiche per il Paese

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’ha appena comunicato alla Cina di non voler più condividere il cammino comune lungo la Via(digitale). Una disdetta in parte attesa, con il preavviso insomma, ma senza comunicati ufficiali. Come cambierà da adesso il rapporto tra Roma e Pechino? E soprattutto, ci possono essere dei contraccolpi, in primis economici, per il nostroche ha stabilito di voltare le spalle alla Cina? Sulla permanenza nel progetto economico e politico lanciato nel 2013 da leader cinese Xi Jimping il governono da tempo aveva mostrato dubbi e ripensamenti. Pronto a sfilarsi dall’intesa a quattro annisua adesione. Ora si apprende che nei giorni scorsi il ministero degli Esterino avrebbe recapitato all’ambasciata cinese una lettera per comunicare ...