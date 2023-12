Italia-Cina | Roma lascia Via della Seta Tajani | “Non è la nostra priorità”

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'la via. A quanto si apprende da fonti autorevoli, nei giorni scorsi la Farnesina ha inviato all'ambasciata cinese una lettera nella quale si comunica che il Memorandum – a quattro anni dalla sigla del Belt and Road Initiative- non verrà rinnovato a scadenza. La deadline dell'accordo è il 22