Italia-Cina | Peluffo | ' decisione governo | attività ' Amici della Cina' prosegue' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "E' unadelche aveva già significato tutti i suoi dubbi rispetto all'efficacia, in termini di risultati economici, durante la visita del ministro Tajani inlo scorso settembre", dal punto di vista parlamentare"l'interscambio culturale" con occasioni "di rilancio di rapporti bilaterali" anche con appuntamenti "culturali importanti, come il prossimo anno per il 700esimo anniversariomorte di Marco Polo". Così Viniciodel Pd, presidente dell'Associazione parlamentare, interpellato dall'Adnkronos in merito alladeldello stop alla 'ViaSeta'. ...